drie generaties: Johan Hania, haar moeder Catharina van Emmerik en Hannie Hania

Gorinchem – 27-03-2017 – Oud-gemeenteraadslid Hannie Hania is zondagavond geheel onverwacht overleden. Dit laat de lokale politieke partij Stadsbelang via haar website weten. Hannie Hania is 72 jaar geworden. Zij was tientallen jaren het gezicht en de stem van Stadsbelang in de gemeenteraad. Hannie was geboren en getogen in Gorinchem en haar inbreng in de Gorinchemse politiek was groot. In 2015 werd Hania uitgeroepen tot Echte Bliek tijdens de Open Tafel.

Hannie Hania is een geboren en getogen Gorcumse. Haar moeder was 32 jaar raadslid in Gorinchem; dat Hannie Hania ook de politiek inging was dus niet zo vreemd. Haar leven wordt gekenmerkt door een bevlogenheid waarbij het bestrijden van onrecht en respect voor de medemens centraal staan. Haar credo: ‘Alle problemen moeten aan tafel opgelost worden’.