Gorinchem – 24-03-2017 – Het archeologisch onderzoek van SOB Research aan de Duveltjesgracht is deze week afgerond. Zoals verwacht werd er nog een stuk van de 14e eeuwse stadsmuur opgegraven. In totaal vond men zes schietgaten in muur en toren, resten van de weergang en een gemetselde stortkoker. Die was niet voor vuilnis maar voor de verdediging, neem ik aan. Jente van den Bosch, een van de onderzoekers, zegt in De Stad Gorinchem dat de vondsten tonen hoe nauwgezet de bekende stadsplattegrond uit het tweede deel van de 16e eeuw van Jacob van Deventer was. De archeologen gaan nu alles documenteren en zullen voor de zomer een rapport aan het gemeentebestuur overhandigen. Ik kan me niet voorstellen dat men voor die tijd een besluit zal willen nemen.

Van den Bosch zegt verder dat je voor het opgraven van De Blauwe Toren, de fameuze ronde kasteelburcht van Karel de Stoute, ‘zeventig meter verderop moet zijn’. Als we nu een bestuur met visie en initiatief hadden, zou men opdracht geven aan het bureau om in die richting aanvullend proefsleuven te graven. De kans op belangrijke vondsten voor de zomer is hemelsgroot en de resultaten kunnen meegewogen bij het besluit over de vondsten. Maar zo’n bestuur hebben we – vrees ik – niet.

Ondertussen meldt De Volkskrant dat men in het Valkhofpark te Nijmegen tweehonderd jaar na de sloop een vijftig meter hoge donjon gaat bouwen, een replica van een toren die er ooit heeft gestaan. De toren maakte deel uit van de burcht die keizer Frederik I Barbarossa, keizer van het Heilige Roomse Rijk, er in 1155 liet bouwen. Ach, denk ik: onze Waterpoort (gesloopt in 1893)! De prachtige oliemolen De Eendracht op de Altenawal (gesloopt in 1916)! En De Blauwe Toren! Wat een toeristentrekkers zouden dat zijn! Waarom kan het in Nijmegen wel? En in Heukelum, waar ze de stadsmuren herbouwen? En in Valkenburg, waar de middeleeuwse Geulpoort werd herbouwd? En in Vianen, waar ze de 17e eeuwse WipKorenmolen willen herbouwen?