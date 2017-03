Als u online aangifte wilt doen van internetoplichting, kan dat sinds vanochtend alleen nog maar met behulp van uw DigiD. U kunt bij de politie alleen nog maar met DigiD aangifte doen via internet en inloggen op Mijn Politie. Zo weten wij zeker dat u het echt bent, en delen wij informatie over uw aangifte niet per ongeluk met iemand anders. Veiligheid voorop.

DigiD wordt door steeds meer overheidsdiensten gebruikt als online legitimatiebewijs. Het is een soort digitale vervanging van het rijbewijs of paspoort waar u zich normaal gesproken aan de balie mee legitimeert. Een DigiD is strikt persoonlijk en gekoppeld aan uw Burgerservicenummer. Daarom maken steeds meer overheidsdiensten er gebruik van, zoals bijvoorbeeld de Belastingdienst. U gebruikt uw DigiD vermoedelijk al bij de online aangifte van de inkomstenbelasting.

Vanaf 1 april 2017 (geen grap!) is het voor de hele overheid verplicht gesteld om hiervoor ook een sms-controle te gebruiken. Hoe u deze krijgt, leest u op de website van DigiD.

Als u voor het eerst DigiD aanvraagt, kunt u meteen aanvinken dat u ook controle via sms wilt. Dan is alles in één keer geregeld.

Waarom is de controle via sms eigenlijk nodig?

Het is een extra beveiliging van uw gegevens. Met DigiD kunt u heel belangrijke zaken regelen. Bijvoorbeeld een uitkering of een studielening aanvragen. Stel dat iemand uw DigiD-gegevens te pakken gekregen heeft, dan kan hij/zij toch niet inloggen. De sms-code komt namelijk bij u binnen.

Hoe kan ik inloggen als ik geen mobiele telefoon heb?

Ook als u geen mobiele telefoon hebt, kunt u gebruik maken van de sms-functie. U krijgt dan een telefoontje op uw vaste lijn binnen met een ingesproken code.

Geen DigiD?

Maakt u liever geen gebruik van DigiD, dan kunt u uiteraard nog steeds aangifte doen. Dat kan altijd op het politiebureau en in sommige gevallen telefonisch of bij u thuis. Het is raadzaam om vooraf een afspraak te maken via telefoonnummer 0900-8844.

Meer informatie

Hebt u nog vragen? Klikt u dan hier voor de antwoorden en meer informatie. Bellen mag uiteraard ook: 0900-8844. Met specifieke vragen over DigiD verwijzen we u graag naar de rijksoverheid: https://www.digid.nl/vraag-en-antwoord/