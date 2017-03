Clara onrendabel?

Gorinchem – 07-03-2017 – Nog maar een maand geleden kopte deze krant tot schrik en ongeloof van velen, dat huize Clara op 1 juni de deuren sluit. In een onlangs door Stadsbelang ontvangen brief schetst een betrokken mantelzorgster huize Clara als een warm huis, waar mensen graag wonen, met veel aandacht, liefde en zorg voor onze zorgbehoevende, oudere stadsgenoten. Waar vind je dat tegenwoordig nog. Volgens een woordvoerster van Rivas moet het huis sluiten, omdat het niet rendabel genoeg is. Wel rendabel, maar niet rendabel genoeg! Door de landelijke politiek gedreven is de zorg de afgelopen jaren in de ban geraakt van rendementsdenken. Ook bij Rivas blijkt het denken in termen van rendement dominant. Verdriet en angst bij bewoners worden afgedaan en afgescheept met een benepen uitzicht op een onduidelijke verhuisvergoeding. Alsof men daarop zit te wachten. Zoals Stadsbelang collega-raadslid Hans van Mourik eerder in het AD aangaf, gaat het niet alleen om cijfertjes en kosten, maar om mensen. De voorgenomen sluiting moet reden zijn om samen te kijken naar de toekomstige ouderenzorg en huisvesting in onze stad. Als gemeenteraad mogen we niet volstaan met het stellen van vragen naar de bekende weg, zoals enkele collega-raadsfracties dat hebben gedaan. Stadsbelang verwacht eenvoudig van het college van B&W, dat het per direct in overleg treedt met de raad van bestuur van Rivas om het naderend onheil af te wenden. Graag geven we het college enkele weken tijd en ruimte voor dit op resultaatgerichte overleg. Daarna zullen wij het college mondeling of schriftelijk bevragen op het bereikte resultaat in het belang van bewoners die binnenkort in de aangezegde verhuiscarrousel verstrikt dreigen te raken. En ook in het belang van onze stad dat ten onrechte een gewaardeerd woonzorgcentrum dreigt te verliezen.

Dick van Zanten, Stadsbelang.