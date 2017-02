Kamervragen over St.Clara

Gorinchem – 24-02-2017 – De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 8 februari 2017 overleg gevoerd met de heer Van Rijn, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Tijdens dit kwam ook St. Clara in beeld. SP kamerlid Remske Leijten wilde onder meer van de staatssecretaris Van Rijn weten wat hij vond van de sluiting van St. Clara en de onzekerheid voor 60 bewoners over waar zij in de toekomst zullen wonen.

“We spreken nu over de verpleeghuiszorg, maar de sloop van de verzorgingshuizen gaat nog steeds door. 60 verzorgingshuisbewoners in Gorinchem moeten voor 1 juni verhuizen. Dat gaat mij persoonlijk aan het hart, want in Gorinchem liggen de voetstappen van mijn familie. St. Clara is opgebouwd door goede katholieken, door zusters die in eerste instantie wezen een plek gaven en daarna ouderen een plek gaven. Het is overgenomen door een gigantisch grote zorgkolos (red: Rivas), met weet ik het hoeveel locaties.

Die zorgkolos heeft gezegd: St. Clara in Gorinchem mag wel dicht. Vervolgens is er een spreekverbod opgelegd aan het personeel en aan de bewoners. Kan de staatssecretaris toezeggen dat hij hier naartoe gaat, het liefst vandaag nog of morgen, en zegt: het blijft open? Er komt meer geld voor de ouderenzorg. De VVD heeft 2 miljard gereserveerd.Daarom wil ik dat de staatssecretaris zegt: we gaan St. Clara niet sluiten”.

Antwoord staatssecretaris Van Rijn:”Mevrouw Leijten maakte een aantal opmerkingen over St. Clara. Ik denk dat het niet goed is als ik hier op de casus inga, maar als zij signalen heeft waar ik naar zou moeten kijken, ben ik zeer bereid om dat te doen.”

De staatssecretaris wilde niet toezeggen dat hij de Kamer zou informeren over het nagaan van de signalen over St. Clara. Daar is misschien ook geen aanleiding toe. Hij beloofde om daar even in te duiken.

Gisteren, 23 februarie, heeft Leijten weer Kamervragen gesteld aan Van Rijn, o.a. de hier volgende:

Vraag 1

Hoe oordeelt u over het bericht dat verzorgingshuis St. Clara in Gorinchem moet sluiten en dat het voor 60 bewoners onzeker is waar zij in de toekomst zullen wonen?

Vraag 2

Schieten u ook de tranen in de ogen bij het lezen dat kwetsbare ouderen gedwongen worden te verhuizen, vaak ver weg uit de plaats waar zij wonen? Kunt u uw antwoord toelichten?

Vraag 3

Erkent u dat verzorgingshuis St. Clara is opgebouwd door de (kerk)gemeenschap en dat deze maatschappelijke investering teniet wordt gedaan zonder enige betrokkenheid van deze gemeenschap? Wat vindt u daar nu van?

Vraag 4

Wat gebeurt er met de gebouwen en vervreemding daarvan? Is er toezicht op wat er met de opbrengst gebeurt? Bent u bereid dit te (laten) onderzoeken?

Vraag 5

Zijn er in het Gorinchemse ziekenhuis Beatrix problemen met «verkeerde bedden»-problematiek met ouderen? Is het verstandig om het verzorgingshuis te sluiten?

Gorkums Nieuws goed gelezen

Bij het doornemen van de stukken moest er toch even geglunderd worden. Bij de eerste vraag verwijst kamerlid Remske Leijten naar 2 websites en daar staan wij op nummer 1 met AD Rivierenland op 2.