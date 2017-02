Gorinchem – 18-02-2017 – Onder grote belangstelling van Bliekensteedse Carnavalisten van Gurrecum en Gunderweit heeft de Jaarlijkse uitreiking van het eerste exemplaar van de carnavalskrant plaatsgevonden.

Om precies 11 over 11 kwam de krantenjongen café bij Old Dutch de editie brengen. Dit jaar voor het eerst niet ’t Galmgat maar de krant is omgedoopt tot Bliekenstad Courant. Loco-burgemeester / Wethouder Hans Freije nam de krant namens het college in ontvangst. Daarna was iedereen even heel stil aan het lezen in het kleurrijke exemplaar.