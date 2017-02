Gorinchem – 15-02-2017 – Verbazing en verbijstering, over de uitlatingen van de mevrouw Kros namens Rivas, Er word van alles verteld behalve de waarheid. Over st Clara heb ik geen mening , ik ken de achtergrond niet van dat verhaal, Maar de stelling dat huize Steijndeld wel ruimte beschikbaar heeft is en was vanaf het begin gelogen door Rivas Het is namelijk zo dat de hoog bejaarde bewoners van Steijndeld uit hun woning zijn gezet, zomaar,zonder pardon Er was al enige tijd sprake van verhuizingen binnen de instelling, LET WEL, binnen de instelling . Dat werd steeds herhaald door Rivas. En op al de voorlichtingsavonden was dat steeds het verhaal, en de bewoners mochten laten weten welke andere woonruimte hun voorkeur had.

Maar op de laatste voorlichtingsavond voor de bewoners die het aan ging werd alleen maar gezegd “U moet verhuizen. ” Gewoon zonder pardon. U moet hier weg ,ondanks de toezeggingen die zijn gedaan dat er intern zou worden gezorgd voor andere woonruimte . Rivas liet de bejaarden gewoon vallen. De (echte?)reden? Er komen na een interne verbouwing, korsakov patiënten in Steijndeld, Dat is ook de reden die steeds is op gegeven voor de interne verhuizing. Het ging steeds alleen maar over de huisvesting van korsakof patiënten binnen de instelling En nu vanuit het niets komt Rivas ineens op de proppen met de oud bewoners van st Clara. Ruimte genoeg volgens de mevr. Kros. Maar zij verteld er niet bij hoe die open plekken zijn verkregen Terwijl de hoogbejaarde bewoners meer of minder gedwongen op straat worden gezet speelt de mevr. Kros mooi weer als de redder van de bewoners van st Clara. En maakt zij in de pers goede sier door woonruimte aan te bieden in Steijndeld . Waarom deze “move”, de verjaagde bejaarden gaan (moeten) naar de Bannehof of de Schutse. Dat moeten ze zelf maar uitzoeken. Waarom de groep van uit St Clara niet daar naar toe verhuizen en de hoogbejaarden in Steijndeld laten wonen waar zij zich steeds thuis hebben gevoeld. Een oude eik verplaatst men niet zeggen wij, en al helemaal geen mensen die toch al zo wankel in deze wereld staan. We hebben het hier wel over mensen van 90 jaar en ouder.

HoezoRespect, Hoezo Fatsoen. De stichting Rivas moet zich diep schamen over de hele gang van zaken .Want na lezing van het artikel De Stad Gorinchem (zie onder) lijkt de mevr. Kros zelf ook al niet meer te weten welk fabeltje zij moet vertellen om deze onfrisse handelswijze uit de wind te houden.