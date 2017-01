Extra bloedverdunner voor patiënten met oplosbare stent

Gorinchem – 24-01-2017 – Patiënten die vanuit het Beatrixziekenhuis naar het Albert Schweitzer ziekenhuis zijn gegaan om gedotterd te worden en een biologisch oplosbare stent in het hart hebben, krijgen als voorzorgsmaatregel een extra bloedverdunner voorgeschreven.

De circa 60 patiënten van het Beatrixziekenhuis die het betreft, zijn hierover kort geleden geïnformeerd. Veruit de meesten van hen zijn inmiddels, na een telefonisch consult, met de extra medicatie gestart.

Biologisch oplosbare stents hebben het voordeel dat ze na ongeveer drie jaar helemaal zijn opgelost, terwijl de traditionele metalen stent voorgoed blijft zitten. Uit een grote internationale studie is onlangs gebleken dat er tot drie jaar na het plaatsen van de biologisch oplosbare stent een licht verhoogde kans is op vorming van bloedstolsel in de stent. Daarbij kan deze plotseling dicht gaan zitten, waarbij een hartinfarct kan ontstaan.

De kans dat dit gebeurt is erg klein, maar het bleek wel vaker voor te komen dan bij metalen stents. Om dit risico tegen te gaan, adviseren wij patiënten met biologisch oplosbare stents nu om tot drie jaar na het plaatsen – dus totdat de stent verdwenen is – een combinatie van twee bloedverdunners te gebruiken. Eén daarvan werd al standaard voorgeschreven.

Omdat de conclusies uit het onderzoek van recente datum zijn, is er op dit moment nog geen landelijke richtlijn over de voorzorgsmaatregel. Deze is wel in ontwikkeling.

Naar aanleiding van dit studieresultaat plaatst het Albert Schweitzer ziekenhuis momenteel geen biologisch oplosbare stents meer.

Bent u patiënt van het Beatrixziekenhuis en heeft u korter dan drie jaar geleden een dotterbehandeling in het Albert Schweitzer ziekenhuis ondergaan waarbij een biologisch oplosbare stent is geplaatst?

Dan heeft u omstreeks 5 januari jl. een brief en daarop volgend (een) telefoontje(s) ontvangen. Heeft u daarop nog niet gereageerd, dan verzoeken wij u om binnenkort tijdens kantooruren te bellen naar de polikliniek Cardiologie van het Albert Schweitzer ziekenhuis, telefoon (078) 652 33 60.

Als u geen bericht gekregen hebt, terwijl u wel normaal bereikbaar was, dan kunt u ervan uitgaan dat bij u een ander type stent is geplaatst. Heeft u dan toch nog vragen, dan kunt u ook tijdens kantooruren bellen naar de polikliniek Cardiologie van het Albert Schweitzer ziekenhuis, telefoon (078) 652 33 60.